Ellos son los 4 granjeros RECHAZADOS: quedaron fuera del Nido de Protección en La Granja VIP

Mónica Escobedo, Azalia Ojeda, Fernando Lozada y Mario “Mono” Osuna quedaron fuera del Nido de Protección de La Granja VIP, después de que sus compañeros decidieran a quiénes querían proteger. La elección que excluyó a los cuatro granjeros comenzó con Pablo Montero, quien, como Capataz, tuvo la responsabilidad de iniciar una cadena de invitaciones que dejó a cuatro participantes sin un lugar. Además de explicar por qué creían que nadie los había elegido, los granjeros recibieron una tarea especial de Adal Ramones.

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Durante la actividad, Adal Ramones explicó que el Nido de Protección tenía lugares limitados y que los granjeros debían elegir a los compañeros que querían mantener a su lado. La dinámica comenzó con Pablo Montero, quien tuvo que seleccionar al primer participante para ingresar.

A partir de ese momento, cada granjero elegido debía invitar a otro compañero y explicar brevemente por qué merecía ser protegido. La cadena continuaría hasta que solamente quedaran cuatro participantes sin un lugar dentro del Nido.

El conductor también advirtió que quienes no fueran seleccionados tendrían que responder una pregunta frente a los demás: ¿por qué nadie había decidido protegerlos?

"Piensen bien a quién eligen. Su decisión va a traer repercusiones", expresó Ramones antes de comenzar la actividad.

¿Quién protegió a quién en el Nido de Protección de La Granja VIP?

Pablo Montero fue el encargado de comenzar la cadena y eligió a Niurka Marcos, argumentando que mantienen una amistad desde hace muchos años. A partir de esa primera decisión, los granjeros continuaron seleccionando a sus compañeros hasta completar los lugares disponibles. Este fue el orden de las elecciones:



Niurka Marcos protegió a Natalia Alcocer: aseguró que quería que continuara el romance con Pablo.

aseguró que quería que continuara el romance con Pablo. Natalia Alcocer protegió a Pimpinela Escarlata: destacó que la quiere, que está aprendiendo y que es fuerte.

destacó que la quiere, que está aprendiendo y que es fuerte. Pimpinela Escarlata protegió a Rafael Mercadante: explicó su decisión diciendo que lo ama.

explicó su decisión diciendo que lo ama. Rafael Mercadante protegió a Kevyn “Bicolor” Contreras : lo eligió porque es su camarada.

: lo eligió porque es su camarada. Kevyn “Bicolor” Contreras protegió a Julio Camejo: señaló que es su amigo y que considera que ha sido muy afectado durante su paso por la competencia.

señaló que es su amigo y que considera que ha sido muy afectado durante su paso por la competencia. Julio Camejo protegió a Ivonne Montero: destacó su fuerza, determinación, trabajo, constancia y su papel como madre.

destacó su fuerza, determinación, trabajo, constancia y su papel como madre. Ivonne Montero protegió a Bebeshita: explicó que le cae muy bien y mencionó su relación con Kevyn.

explicó que le cae muy bien y mencionó su relación con Kevyn. Bebeshita protegió a Kunno: aseguró que es la persona a la que conoce desde hace más tiempo.

aseguró que es la persona a la que conoce desde hace más tiempo. Kunno protegió a Manelyk González: justificó su decisión diciendo que es su hermana.

Con la elección de Manelyk González, la cadena llegó a su fin y quedaron definidos los cuatro participantes que no consiguieron ingresar al Nido.

¿Qué dijeron los cuatro granjeros rechazados del Nido de Protección?

Después de anunciar el resultado, Adal Ramones les preguntó a Escobedo, Ojeda, Lozada y Ramones por qué consideraban que ninguno de sus compañeros los había seleccionado.

Escobedo explicó que estaba atravesando un momento de cambios dentro de La Granja y que se encontraba alejándose de un grupo mientras descubría dónde se sentía cómoda.

"Creo que justo esta semana es donde yo estoy viendo dónde me siento cómoda", expresó.

Por su parte, Ojeda consideró que el resultado estuvo relacionado con la cantidad de integrantes del primer equipo que ingresaron al Nido. Además, aclaró que su alianza con otros participantes no implicaba necesariamente elegirse entre ellos.

Lozada recordó que, después de la salida de Pascal Nadaud, había comunicado a sus compañeros que continuaría solo en la competencia y que no pertenecía a ningún equipo.

"Entiendo perfectamente el que esté aquí sentado", aseguró el granjero.

Por último, Mario “Mono” Osuna señaló que algunos participantes mantienen amistades desde hace más tiempo y que respetaba esas relaciones. También consideró que, si la cadena hubiera comenzado desde otro sector, el resultado podría haber sido diferente.

Después de escuchar las explicaciones, Adal Ramones anunció que los cuatro granjeros tendrían que realizar la guardia nocturna para cuidar al potrillo.

