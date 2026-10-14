Natalia Alcocer ENFRENTA a Pablo Montero en La Granja VIP: “Me das señales confusas”

Natalia Alcocer y Pablo Montero tuvieron una conversación sobre el vínculo que mantienen dentro de La Granja VIP. Durante el intercambio, la granjera reconoció el cariño que siente por su compañero, pero también le explicó que algunas de sus actitudes le generan dudas.

La conversación comenzó cuando Alcocer respondió a las palabras de Montero y admitió que no está acostumbrada a vivir este tipo de situaciones. Aunque agradeció que el cantante haya respetado sus decisiones, también aprovechó el momento para expresar algo que le preocupa de su comportamiento. “Tú me das muchas señales confusas”, le dijo directamente. A su vez, Natalia señaló que hay momentos en los que él se muestra especialmente cariñoso y otros en los que percibe un cambio en su manera de tratarla.

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Uno de los momentos centrales de la conversación ocurrió cuando Alcocer explicó por qué considera importante establecer límites claros. La granjera aseguró que sus hijas son una prioridad y que no quiere avanzar más allá de lo que considera adecuado sin que exista un compromiso formal. “No voy a pasar ciertos límites mientras no haya un compromiso formal”, expresó, antes de agradecerle a Montero por respetar esa decisión desde que comenzaron a hablar sobre el tema.

Alcocer también explicó que procura cuidar los sentimientos de las personas que quiere, aunque considera importante recibir el mismo trato. “Cuido mucho el corazón de las personas que quiero, pero las personas que quiero son mi prioridad”, comentó. Posteriormente, la granjera retomó las actitudes de Montero y le explicó que, cuando están solos, suele mostrarse muy cariñoso. No obstante, aseguró que en otras circunstancias percibe diferencias en su comportamiento. Por su parte, Montero respondió que es una persona hermética y que sus muestras de afecto surgen de manera espontánea. “Es el momento que te lo digo porque me nace”, explicó, al señalar que no acostumbra comportarse de la misma manera todo el tiempo.

