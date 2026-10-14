Azalia, Mono, Kunno y Mane PLANEAN estrategia en La Granja VIP: “Todos por el mismo”

¿Conviene concentrar todos los votos en una sola persona o repartirlos entre varios compañeros? Esa fue una de las preguntas que Azalia Ojeda, Mario “Mono” Osuna, Kunno y Manelyk González intentaron resolver mientras analizaban sus posibilidades de cara a las próximas nominaciones de La Granja VIP. Entre cuentas, nombres y posibles escenarios, los cuatro granjeros discutieron distintas alternativas para conseguir que sus votos tengan el mayor peso posible.

La primera propuesta consistía en dispersar los votos entre diferentes participantes, con la intención de provocar un empate que obligara al Capataz a intervenir. Sin embargo, no todos estaban convencidos de que esa opción pudiera funcionar.

“¿Dices que lo que puede funcionar es dispersarnos?”, preguntó Azalia durante la conversación. La respuesta abrió un intercambio sobre la cantidad de nominados que podrían ingresar a la tabla y la posibilidad de que los votos individuales terminaran sin influir en el resultado.

Uno de los argumentos fue que, si otros granjeros acumulaban nueve y cinco votos, respectivamente, los participantes que recibieran únicamente uno quedarían fuera de los primeros lugares. Por eso, comenzaron a considerar otra alternativa: unir sus votos para asegurar que una persona acumulara suficientes puntos. “Yo creo que con cinco votos metemos a alguien”, aseguró Mono.

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¿Cuál es la estrategia de Azalia, Mono, Kunno y Mane para las nominaciones de La Granja VIP?

El análisis no se quedó únicamente en los números. Los granjeros comenzaron a mencionar posibles votos de sus compañeros y a calcular cómo podrían modificar la tabla de nominados. Entre los nombres que aparecieron estuvieron Natalia Alcocer, Fernando Lozada, Julio Camejo, Rafael Mercadante y Kevyn Contreras, “Bicolor”.

Una de las posibilidades que discutieron fue que Fernando votara por Natalia. A partir de ese escenario, consideraron si les convenía sumar sus propios votos a los que ella pudiera recibir para asegurar su ingreso a la tabla.

También hablaron sobre lo que podría ocurrir si varios compañeros decidieran votar por Mono. En ese caso, plantearon la posibilidad de acompañar esa decisión para concentrar los puntos en una sola persona y dejar que otros votos quedaran repartidos entre diferentes granjeros.

“Si ya ven que me están dando a mí, denme a mí”, se escuchó a Mono.

La propuesta incluía otro detalle: no presentar abiertamente la votación como una estrategia. Por eso, hablaron sobre la posibilidad de utilizar argumentos distintos al momento de justificar sus decisiones frente a los demás.

En medio de los cálculos, Azalia también contempló la posibilidad de abandonar la competencia el domingo. La granjera comentó que creía que podría ser su turno de salir, aunque aclaró que esa posibilidad no le quitaba el sueño.

“Si toca, toca. Nada más sí hay que hacerlo bien”, expresó durante la conversación.

