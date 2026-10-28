¿Por qué Niurka está nominada y no podrá jugar por la Salvación en la semana 8 de La Granja VIP?

Niurka Marcos quedó nominada y sin posibilidad de jugar por la Salvación en la semana 8 de La Granja VIP, después de perder el Duelo de Nominación frente a Ivonne Montero. Al terminar la competencia, Adal Ramones le comunicó una sanción por lo que describió como una evidente falta de interés durante la prueba.

¿Por qué Niurka quedó nominada en La Granja VIP?

La participante llegó al enfrentamiento por decisión del público, mientras que su contrincante fue elegida por Daniela Alexis, conocida como La Bebeshita, quien ocupa el puesto de Capataz esta semana. El desafío consistía en trasladar cinco cubos por una red. Montero ganó el recorrido y Niurka quedó en la Tabla de Nominados. Sin embargo, el resultado no fue la única consecuencia que enfrentó la cubana: su desempeño también derivó en una medida que limitará sus posibilidades de salir del riesgo.

Después del duelo, Ramones señaló que la actitud de la Granjera no había pasado desapercibida para el público. El conductor explicó que se había mostrado muy pasiva y recordó el antecedente de Julio Camejo, a quien se le había quitado la oportunidad de competir por el puesto de Capataz debido a su falta de interés en el juego. Con ese precedente, anunció que también habría una consecuencia para ella: permanecerá en la Tabla de Nominados sin posibilidad de Salvación.

Niurka Marcos ante su desempeño en el Duelo de Nominación recibe un FUERTE castigo en La Granja VIP; se vivió la tensión en la semana 8

¿Qué dijo Niurka sobre su desempeño frente a Ivonne Montero?

Ante el anuncio, la vedette sostuvo que su participación estuvo condicionada por su estado físico. Explicó que había estado enferma y que había tenido diarrea, lo que, según relató, le había restado energía para afrontar el reto.

Niurka también mencionó su enojo por haber pasado 48 horas sin cigarrillos y aludió a un acuerdo relacionado con ese tema. No obstante, centró su explicación en el desgaste de su cuerpo y en la falta de fuerzas que aseguró experimentar.

Además, comparó su situación con la de Ivonne: señaló que su compañera también había estado enferma, pero que ya se encontraba recuperada al momento de competir.