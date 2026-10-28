Kunno reflexiona sobre los cambios en La Granja VIP tras la nominación de Niurka por el público: “Ellos solitos se están peleando hasta con el Gallo”

Guillermo Kunno Olivo Pérez pidió mantener la calma ante los cambios en La Granja VIP, después de que el público eligiera a Niurka Marcos para disputar el Duelo de Nominación. Durante una conversación con Manelyk González y Mario “Mono” Osuna, el creador de contenido reflexionó sobre la manera de interpretar las decisiones de la audiencia.

“Siempre hay que tomar este tipo de cosas con humildad, con tranquilidad y sin cantar victoria antes de tiempo”, expresó. Su comentario estuvo acompañado de una comparación entre la seguridad que, según él, habían mostrado otros participantes de Los Disfuncionales durante las semanas anteriores y la situación que ahora enfrentaban.

¿Qué dijo Kunno sobre los cambios en La Granja VIP?

El influencer contó que había hablado con Mono para recomendarle que dejara avanzar las cosas sin anticipar resultados. Desde su perspectiva, algunos de sus compañeros habían interpretado las elecciones del público como una confirmación de que estaban jugando mejor.

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“Porque ellos que se pintaban de que ya sabían todo, que eran perfectos, que ya entendían la situación”, comentó al recordar las actitudes que cuestiona.

Kunno también señaló que esos granjeros habían relacionado el Peonato y la participación en el Duelo de Nominación con un supuesto rechazo de la audiencia.

“Se están peleando hasta con el Gallo”: la reflexión de Kunno

Mientras conversaba con sus compañeros, el regiomontano sostuvo que percibía discusiones dentro del grupo al que se refería. “Ellos solitos, ¿ves? Se están carcomiendo la cabeza, se están peleando hasta con el Gallo”, manifestó. Después agregó: “Se están peleando entre ellos”.

¿Qué pasó con Niurka Marcos en el Duelo de Nominación de La Granja VIP?

Niurka Marcos quedó nominada tras perder el Duelo de Nominación frente a Ivonne Montero, el martes 27 de octubre. La cubana fue elegida por el público para disputar la prueba, mientras que su contrincante fue seleccionada por Daniela Alexis, “La Bebeshita”, Capataz de la octava semana. El desafío consistió en trasladar cinco cubos por una red y terminó con la victoria de Montero.

Al finalizar, Adal Ramones le anunció a Niurka una sanción por lo que describió como falta de interés durante el circuito: permanecerá en la Tabla de Nominados sin posibilidad de disputar la Salvación. Ante el señalamiento, la participante explicó que había estado enferma y que se sentía sin fuerzas para afrontar el reto.