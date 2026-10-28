La Granja VIP: Ivonne Montero reveló qué hombres se le acercan: “Soy muy generosa”

Ivonne Montero habló de su vida amorosa en La Granja VIP y explicó qué situaciones se han repetido en sus relaciones de pareja. Durante una conversación con Adal Ramones, la actriz reflexionó sobre su manera de entregarse cuando se enamora y cómo han cambiado sus prioridades.

La charla comenzó con una dinámica en la que debía elegir tres palabras de un muro con las que se identificara. Montero seleccionó desconfianza, desamor e incertidumbre, conceptos que le permitieron abordar distintos aspectos de su historia personal.

Ivonne Montero en La Granja VIP: ¿qué hombres suelen acercarse a ella?

Al hablar del desamor, Ivonne reconoció que ha atravesado experiencias dolorosas y se describió como una mujer que da mucho en sus vínculos sentimentales.

“Yo entrego mucho, soy muy amorosa, soy muy dadivosa, generosa”, expresó ante el conductor. Después señaló una característica que, según su experiencia, suelen compartir quienes muestran interés en ella: “Normalmente las personas y los hombres que se me acercan son menores a mí”.

La intérprete vinculó esa diferencia de edad con lo que considera un desequilibrio en sus relaciones. Desde su perspectiva, se trata de una situación que se ha vuelto recurrente y que ha influido en su búsqueda de pareja.

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“Se vuelve algo como repetitivo que no me deja encontrar a esa pareja”, explicó. Sin embargo, aclaró que actualmente ese tema ya no le genera la misma preocupación: “En este momento de mi vida ya no es algo que me preocupe tampoco”.

Ante una pregunta de Ramones, recordó que en otra etapa sí le inquietaba encontrar una compañía con quien compartir su vida, especialmente cuando se planteaba la posibilidad de convertirse en mamá.

¿Qué contó Ivonne Montero sobre la desconfianza y sus prioridades?

La Granjera también relacionó la desconfianza con su personalidad introvertida, una característica que, aseguró, la acompaña desde niña. Explicó que el silencio le permite escucharse, aunque reconoció que esa forma de ser puede tener distintas consecuencias.

Cuando Adal le preguntó si alguna vez se había saboteado por desconfiar, respondió que imaginaba que sí, en varias ocasiones. Además, contó que otras personas le han dicho que tiene una personalidad fuerte y que eso puede dificultar que se acerquen a ella.

La última palabra elegida, incertidumbre, llevó la conversación hacia su maternidad y su responsabilidad como proveedora. Montero señaló que procura mantenerse activa y buscar alternativas laborales frente a los periodos sin proyectos en su carrera.

Como ejemplo, mencionó el spa que está llevando adelante y su interés por crear negocios. Según explicó, mantenerse ocupada y desarrollar propuestas es su manera de evitar que la incertidumbre la agobie, mientras busca acompañar a su hija en todo lo que necesite.