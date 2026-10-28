Kunno habló sobre su relación con la soledad en La Granja VIP y confesó que busca llenar sus vacíos con las personas equivocadas

Guillermo Kunno Olivo Pérez, conocido como Kunno, habló en La Granja VIP sobre su dificultad para estar solo y reconoció que ha buscado llenar sus vacíos con personas que considera equivocadas. Durante una conversación con sus compañeros, el creador de contenido explicó cómo esa necesidad de compañía ha influido en sus relaciones y decisiones.

El testimonio formó parte de la dinámica “El monstruo que llevo dentro”, en la que los granjeros eligieron palabras relacionadas con sus experiencias personales. En su turno, el participante abordó dos temas que, según relató, están conectados en su vida: el autosabotaje y la soledad.

¿Qué dijo Kunno sobre la soledad en La Granja VIP?

Aunque suele mostrarse sociable, el influencer explicó que le cuesta conectar con otras personas. Al hablar de sus vínculos, reconoció que no sabe estar solo y que esa dificultad lo ha llevado a buscar compañía sin considerar siempre las consecuencias.

“La soledad es algo que me acompaña y que son vacíos que tengo en mi corazón, que siempre he querido llenar con las personas incorrectas”, expresó.

“Autosabotaje y soledad": Kunno se enfrenta a los “monstruos que lleva dentro” en La Granja VIP; Ivonne Montero y “Bebeshita” dejan fuertes palabras

De acuerdo con su relato, algunas de esas elecciones han tenido repercusiones en distintos ámbitos: mencionó pérdidas de dinero, trabajo y oportunidades. También contó que llegó a distanciarse de su madre por haber puesto a otras personas entre ambos.

El granjero señaló que esa dificultad también aparece durante su estancia en el programa. “Me cuesta mucho trabajo estar solo”, admitió al explicar que incluso dormir sin compañía le resulta complicado.

Para Kunno, la búsqueda de esos vínculos está relacionada con otra conducta que identificó durante la actividad: poner obstáculos a lo que él mismo construye.

Kunno relacionó sus vínculos con el autosabotaje

Antes de elegir la palabra “soledad”, el creador de contenido habló de los impulsos, las acciones y las palabras con los que considera que se perjudica. Aseguró que también le cuesta creer en sí mismo y reconocer lo que ha conseguido.

“El que todo puede estar yendo bien y de una manera u otra siempre quiero destruir este castillo que estoy construyendo”, dijo al describir cómo percibe ese comportamiento.

Además, explicó que las fotografías de viajes o de encuentros con otras personas no reflejan necesariamente la confianza que siente en su vida cotidiana. Según contó, a veces comparte esos momentos como una forma de ayudarse a creer en lo que tiene y en quien es.

Al cerrar su intervención, destacó que la terapia lo ha ayudado a reconocer los aspectos que necesita trabajar. El participante aclaró que identificarlos no significa que desaparezcan de inmediato, sino que requieren un esfuerzo constante.