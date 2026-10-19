Niurka confiesa que sufrió como NUNCA la Eliminación de La Granja VIP
La espera por conocer su destino puso a Niurka muy nerviosa en la Eliminación del domingo
Niurka confesó a Julio Camejo que vivió momentos de mucha tensión durante la última eliminación de La Granja VIP. La participante explicó que, a diferencia de ocasiones anteriores, esta vez tuvo que esperar más tiempo para conocer su destino dentro de la competencia. La vedette recordó que anteriormente había sido de las primeras en escuchar que estaba salvada, pero en esta ocasión la incertidumbre la hizo sufrir. Incluso aseguró que terminó súper sudada y con tantas ganas de ir al baño que la espera se le hizo interminable. Su experiencia dejó claro que cada eliminación se vive de manera diferente.