Venga La Alegría | Programa 19 de octubre 2026 Parte 1 | El delicado estado de salud de Laura Bozzo, la séptima Gala de La Granja VIP y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 19 de octubre 2026, parte 1: Camila Sodi reveló sus próximos planes como autora, Jorge D’Alessio compartió cuál es su estado de salud tras su aparatosa caída en Pachuca, todo sobre el delicado estado de salud de Laura Bozzo, Los Destrampados regalaron mandado el Mercado de la Agrícola Oriental, cómo hacerse una correcta autoexploración de seno y la receta de sopa de frijol con chistorra.

También, Alfredo Adame reaccionó a la serie de Timbiriche, Victoria Ruffo habló de su testamento y de su nuera y conocimos un tratamiento de pigmentación de areola para sobrevivientes de cáncer de mama. Además, las aventuras de Lauro en Acción y repasamos todo lo que ocurrió en la séptima Gala de La Granja VIP. ¡Venga La Alegría!