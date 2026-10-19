Una chiva sorprendió a Fernando Lozada al intentar arrancarle el cabello a mordidas en La Granja VIP

Fernando protagonizó un divertido momento en La Granja VIP mientras convivía con las chivas. El participante estaba sentado junto a ellas, saludándolas tranquilamente, cuando una de las cabritas decidió jugar con algo inesperado: ¡su cabello! La traviesa chiva comenzó a mordisquearle el pelo y a estirárselo con los dientes, convirtiendo el encuentro en una escena que llamó la atención. Lo que parecía una convivencia tranquila con los animales terminó con Fernando como protagonista de una peculiar sesión de peluquería. La pregunta es inevitable: ¿la chiva estuvo a punto de trasquilarlo o solo quería jugar con su melena?