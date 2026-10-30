Bebeshita quema a Kevyn Bicolor en plena comida y su reacción de DOLOR queda en VIDEO en La Granja VIP

Kevyn “Bicolor” Contreras y Bebeshita se encontraban en el comedor listos para almorzar, sin embargo, un descuido de la creadora de contenido generó un grito de dolor en el comediante. Resulta que Daniela Alexis quemó a Bicolor luego de destapar el sartén, el cual contenía agua caliente. La reacción del Granjero fue imperdible.