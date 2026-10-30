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Julio Camejo pierde la paciencia y hace una INESPERADA confesión en La Granja VIP

Aunque lo dijo entre bromas, el participante dejó claro que está cansado

La paciencia de Julio Camejo parece estar llegando a su límite en La Granja VIP. El participante dejó ver su hartazgo durante un momento de convivencia y sorprendió a sus compañeros con un comentario inesperado que provocó curiosidad sobre lo que estaba pasando. Entre bromas, el actor aseguró que estaba dispuesto a tomar medidas para terminar con aquello que tanto lo estaba molestando. Incluso soltó la frase: “Le voy a arrancar el cable a la bocina”, dejando claro que ya estaba cansado de la situación. Aunque lo dijo en tono de broma, su reacción evidenció que ya no podía disimular su desesperación.

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