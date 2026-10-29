¿Otra vez? Bebeshita y Kevyn Bicolor vuelven a pelear y terminan su relación en La Granja VIP: “Yo no estoy jugando”

Daniela Alexis, conocida como Bebeshita, y Kevyn Bicolor terminaron su relación durante una discusión en La Granja VIP. La granjera rechazó la propuesta de empezar de nuevo y dejó clara su decisión: “Yo no estoy jugando”.

¿Qué pasó entre Bebeshita y Kevyn Bicolor en La Granja VIP?

Durante la conversación, ambos intercambiaron reclamos sobre la manera en que se hablan y los cambios en su relación. Bicolor sostuvo que no le había faltado al respeto ni le decía palabras altisonantes cuando se enojaban. Sin embargo, ella respondió que no se refería a eso y le pidió claridad sobre lo que ocurriría entre los dos.

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Cuando surgió la propuesta de “volvamos a empezar”, la respuesta de Alexis fue negativa: “No, conmigo no es ‘volvamos a empezar’”. Más adelante, le recordó que habían estado abrazándose antes de que él le hiciera un comentario sobre cuánto cambiaba.

El intercambio también incluyó diferencias sobre cómo continuar la conversación. Kevyn le pidió que no le hablara de esa manera y señaló que no era el momento para discutir. Ella, por su parte, reclamó que le prestara atención y no se fuera mientras estaban hablando.

Ante la petición de Bicolor de dejarlo pensar las cosas, Bebeshita insistió en dar por terminada la relación: “No, yo no quiero pensar las cosas. Ya, se acabó”. Después agregó: “No somos nada” y le pidió que dejara de compartir su cama.

Otro de los reclamos de la granjera fue la manera en que, según ella, él comunicaba su situación sentimental. Alexis aseguró que Bicolor les decía a los demás que ya no estaban juntos, mientras que no hablaba de la misma forma cuando eran novios.

Kevyn respondió que había sido ella quien lo había anunciado en la regadera. La conversación continuó con versiones distintas sobre quién había hablado del tema y frente a qué compañeros.

Finalmente, Bebeshita estableció que tampoco quería mantener los besos ni las muestras de cercanía que mencionó durante el intercambio. Para ella, terminar implicaba dejar de compartir esos momentos, además de dormir por separado.

