Pablo Montero confronta a Kunno en La Granja VIP: “Te expresas tan vulgar y denigrantemente”

Pablo Montero respondió a los cuestionamientos de Guillermo Kunno Olivo Pérez durante las nominaciones de La Granja VIP. Después de escuchar los motivos por los que su compañero lo eligió, el cantante criticó su manera de expresarse, mientras que el creador de contenido defendió la provocación como parte de su juego.

¿Qué le dijo Pablo Montero a Kunno en La Granja VIP?

Cuando tuvo la oportunidad de responder, Montero centró su reclamo en el lenguaje de su compañero. “¿Yo qué puedo decir de un tipo como tú, que se expresa tan vulgar y denigrantemente?”, señaló ante él.

Kunno contestó que esa conducta formaba parte de su participación en la competencia. Aunque Pablo rechazó esa explicación, el influencer insistió: “Es parte de mi juego, provocar”. Después agregó que, sin esa provocación, sus compañeros no estarían discutiendo.

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El cantante pidió continuar con su intervención y cuestionó que Kunno le respondiera mientras hablaba. “Estoy hablando, es que esa es la educación que tienes. Siempre es lo mismo contigo”, expresó. Su interlocutor mantuvo su postura y aseguró: “Yo vine a jugar”.

¿Por qué Kunno nominó a Pablo Montero?

El enfrentamiento comenzó cuando Adal Ramones le pidió al creador de contenido que nombrara a su nominado. Kunno eligió a Pablo y cuestionó su desempeño dentro de la competencia. “Voy a hablar de tu juego tan aburrido, decepcionante”, expresó. También sostuvo que el cantante no tenía una estrategia y le reclamó que pidiera respeto cuando, según su versión, utilizaba palabras altisonantes en sus confrontaciones.

Otro de sus señalamientos estuvo relacionado con el cumplimiento de las reglas. Kunno aseguró haber observado que Montero y Julio se tapaban o retiraban los micrófonos para conversar.

El influencer cerró sus argumentos al recordarle que las cámaras y los micrófonos registran lo que ocurre en la Granja.

¿Qué pasó entre Pablo Montero, Kunno y Natalia Alcocer en La Granja VIP?

Los reclamos entre Montero y Kunno tuvieron como antecedente los comentarios del influencer sobre Natalia Alcocer. Durante La Gala del 25 de octubre, el cantante expresó que ya no quería a su compañero en la competencia por la manera en que había hablado de ella. En esa jornada, Kunno escuchó el señalamiento de Montero sobre una supuesta falta de respeto hacia las mujeres y respondió que demostraría su postura con acciones.