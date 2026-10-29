Adal Ramones advierte que revisarán las acusaciones de los Granjeros: ¿qué paso con Pablo Montero y “Mono” Osuna en La Granja VIP?

Adal Ramones anunció que se mostrarán imágenes para contrastar las acusaciones que intercambiaron Pablo Montero y Mario “Mono” Osuna en La Granja VIP. Después de escuchar sus señalamientos durante La Asamblea, el conductor explicó que el público podrá conocer las escenas y valorar si sus versiones corresponden con lo ocurrido.

El intercambio formó parte de las nominaciones de la semana ocho. Osuna cuestionó el trato del cantante hacia Tío Pepe, mientras que Montero respondió con una acusación sobre un supuesto empujón a Kevyn “Bicolor” Contreras.

¿Qué pasó entre Pablo Montero y Tío Pepe en La Granja VIP?

El antecedente fue la evaluación que El Mayoral hizo del desempeño de Pablo como El Capataz. Tío Pepe consideró que su experiencia en las labores del campo no se reflejó como esperaba en su liderazgo. Entre sus observaciones estuvieron los horarios para levantarse y la construcción de una incubadora que no quedó como había solicitado.

El intérprete rechazó parte de esa evaluación y aseguró que se despertaba temprano para revisar los corrales. Julio Camejo y Kunno respaldaron aspectos de su trabajo, y Ramones le recomendó conversar directamente con Tío Pepe para aclarar sus diferencias.

“Yo te tenía como un caballero": Mario “Mono” Osuna se encarga de recordarle a Pablo Montero como fue su falta de respeto al Tío Pepe en La Granja VIP, se hacen de fuertes al llamarse entre ellos “TIBIO”

Al retomar el episodio en La Asamblea, Mono sostuvo que había presenciado una falta de respeto. Aunque reconoció que varios compañeros defendieron las labores del cantante, afirmó que Natalia Alcocer y Camejo tuvieron que intervenir para tranquilizarlo. “El Tío Pepe está aquí para ayudarnos, para guiarnos”, expresó Osuna. Desde su perspectiva, merece un trato distinto al de los jugadores por la función que cumple dentro de La Granja.

El exfutbolista también aseguró haber escuchado a Pablo elogiar el atuendo de Daniela Alexis, “Bebeshita”. Sin afirmar que hubiera sido un coqueteo, cuestionó esos comentarios porque, según señaló, el cantante acababa de iniciar una relación.

¿De qué acusó Pablo Montero a “Mono” Osuna?

Montero respondió que su compañero repetía los señalamientos de Manelyk González y Kunno. Después sostuvo que Osuna había empujado a Bicolor el viernes anterior y que, más tarde, le pidió disculpas.

El cantante insistió en que había escuchado esa conversación y lo retó a reconocer el supuesto contacto físico. La acusación sobre el empujón también fue planteada por Kevyn durante su nominación.

¿Qué anunció Adal Ramones sobre las acusaciones?

Al cerrar la intervención de ambos, Adal Ramones identificó los dos casos que se revisarían: el de Pablo con Tío Pepe y el de Mono con Kevyn. “Mañana veremos las imágenes de ambos casos”, anunció. También explicó que quienes no hubieran visto las escenas podrían conocerlas y determinar si los granjeros estaban hablando con hechos reales.