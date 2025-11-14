Besties y shippeos que nacieron en La Granja VIP: quiénes se hicieron inseparables (y por qué)

En un mes de convivencia, trabajo con animales y Asambleas de Nominación candentes, La Granja VIP también dejó momentos encantadores de amistades que surgieron de la rutina, confidentes en la cocina o el maquilladero y miradas cómplices en el patio. Entre tareas del Capataz, noches en el Granero y juegos, varios lazos se hicieron evidentes… y algunos, francamente, inevitables.

¿Quiénes son los besties más sólidos surgidos en La Granja VIP?

Más allá de amistades desarrolladas antes del inicio de La Granja VIP, como la de Lola Cortés con Eleazar Gómez, Lis Vega con Fabiola Campomanes, de la misma Fabiola con Sergio Mayer Mori, de La Bea con Teo y de Jawy con Manola Díez, surgieron nuevos lazos que se han convertido en vínculos emblemáticos del programa.

Uno de los lazos que se ha convertido en uno de los favoritos de las redes es el de El Patrón y La Bea , quienes conectaron a partir del sentido del humor y conversaciones, lo mismo triviales que profundas. Una pareja dispareja que compartió la suite del Capataz y que juntos han resuelto varios pendientes en la casa.

El Patrón ha señalado que valora la franqueza y honestidad de ella, mientras ella disfruta el humor del luchador, sus historias y su energía en los retos. Esa complicidad convirtió a La Bea en una de las personas de mayor confianza de El Patrón, sobre todo cuando el ambiente se enrarece y hace falta un aliado que ponga orden con una carcajada.

Otra pareja de besties que surgió desde el primer día de La Granja VIP es la de Lola Cortés y Manola Díez, quienes formaron una dupla que tocó fibras sensibles. Cuando Lola atravesó momentos de ansiedad, Manola estuvo ahí para contener, escuchar y acompañar; cuando la conversación subió de tono, Lola defendió a su amiga con firmeza. Esa lealtad fue creciendo entre jornadas, guardias y ensayos improvisados, hasta volverse un referente de apoyo emocional en la casa.

La gran sorpresa es el lazo entre Kim Shantal y Alfredo Adame, quienes han presentado una química inesperada. Donde muchos veían choque, ellos hallaron un canal de diálogo. Kim se ganó el respeto del actor con su franqueza, su humor y temple frente a la polémica; él ha respondido con apertura y disposición para convivir sin drama. Entre bromas, retos y coqueteos ficticios, su relación pasó de “difícil” a funcional y, por momentos, cómplice.

¿Hubo shippeo real entre Sergio Mayer Mori y Carolina Ross?

El shippeo Sergio–Carolina Ross nació temprano en la competencia, a pesar de que no convivieron mucho. Desde el momento en que cantaron juntos en el Freddy Show, se notó una conexión diferente especial, que varios interpretaron como un posible lazo romántico. Aunque la relación no prosperó, puesto que Carolina salió en la primera semana, los comentarios dentro de La Granja y la actividad en redes elevaron de nivel lo ocurrido.

Entre duelos, nominaciones y gallinas madrugadoras, La Granja VIP también se escribe con pequeños gestos como una mano en el hombro, una risa compartida, bromas conjuntas y la certeza de que, en el juego y en la vida granjera, tener a alguien al lado cambia el día.

Para no perderte cómo evolucionan estas amistades y shippeos, sigue La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. La experiencia completa está 24/7 en Disney+ y ahora en YouTube en el canal de La Granja VIP.

