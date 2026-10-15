¿Brujería en La Granja VIP? Le hacen FUERTE advertencia a Mono Osuna para protegerse de “supuestos” hechizos

Luego de los intensos Cara a Cara que el Mono Osuna protagonizó en La Granja VIP, Mono Osuna tiene la idea de que debe estar alerta a cualquier señal extraña. Esto para así estar prevenido ante cualquier estrategia en su contra, pero lo que no había considerado, es que también sería óptimo que proteja su energía y por eso Azalia ya se encargó de darle consejos para evitarse cualquier situación inesperada.

Y es que mientras platicaban sobre sus nombres y combinaciones, el campeón de Exatlón dijo hasta sus apellidos, lo que desató la preocupación de "La Negra". La razón es simple: le indicó que dar ese tipo de información sin ningún cuidado, es arriesgado en cuestiones energéticas y que es mejor no hacerlo.

"Tienes nombre de telenovela, pero nunca digas todo tu nombre así. Ahorita te digo bien por qué. Es diferente que lo encuentren a que tú lo digas, energéticamente es diferente. Al rato te explico bien", dijo la polémica Granjera tratando de ser discreta para que Niurka, que estaba del otro lado de la mesa, no la escuchara.

Azalia le recomendó a Mono que no divulgue su información personal|ESPECIAL

¿Por qué Niurka ha sido señalada de "hechizar" a sus enemigos en La Granja VIP?

Esta no es la primera vez que se menciona la posibilidad de que la llamada "mujer escándalo" tenga algún tipo de poder sobrenatural para vengarse de sus rivales y todos los que se atrevan a molestarla. Anteriormente, Manelyk ya había dicho que entraría a La Granja VIP con protecciones para blindarse de las malas energías, pues supuestamente ya había tenido una mala experiencia con la cubana.

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Además, Mane y su equipo llegaron a platicar sobre lo inquietante que les parecía el hecho de que cada que Niurka tiene problemas con algún Granjero, estos terminan sintiéndose mal a los pocos días. Por su parte, la vedette siempre ha sido cuidadosa con lo que platica sobre sus santos y si bien no lo oculta, insiste en que prefiere guardar respeto y solamente ha hablado a fondo con Azalia, quien practicaría la misma religión que ella.