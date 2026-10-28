"¡Ten los pantalones para aceptar lo que dices!": Manelyk nomina a Pablo Montero al asegurar que le ha faltado el respeto al Tío Pepe en La Granja VIP
¿Falta de respeto? Manelyk recalca que Pablo Montero le faltó el respeto al Tío Pepe en La Granja VIP al poner en duda sus conocimientos sobre los animales
¡No se guardó ninguna! Manelyk se encarga de nominar a Pablo Montero al detallarle que le faltó el respeto al Tío Pepe, además de minimizar el conocimiento del Tío Pepe, una autoridad importante dentro de La Granja VIP. El encuentro casi terminó entre gritos de ambos Granjeros.