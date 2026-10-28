Julio Camejo asegura que Fernando Lozada es uno de los más aburridos en La Asamblea por sus nominaciones; así fueron los votos en La Granja VIP
¡Justo en el EGO! Así fueron algunas de las nominaciones durante La Asamblea, dejando fuertes replicas entre los Granjeros de La Granja VIP
Varios Granjeros se enfrentaron en la Nominación de La Asamblea, dejando fuertes comentarios entre ellos. Uno de los más intensos fue Fernando Lozada a Julio Camejo, el Granjero Camejo aseguró que es el más aburrido al hacer sus votos. Si te perdiste de algo, revive cómo fueron los momentos en La Granja VIP.