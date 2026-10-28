Daniela “Bebeshita” nomina a Pablo Montero para revivir el supuesto pasado que tuvieron; Natalia Alcocer se mostraba incómoda en La Granja VIP
¡No es un CABALLERO! En La Asamblea de La Granja VIP se hacen de gritos al final de la nominación de Daniela “Bebeshita” a Pablo Montero; esto fue lo que paso
En un inicio parecía que la nominación de Daniela “Bebeshita” a Pablo Montero iba a ser algo muy tranquilo, pero todo dio un giro inesperado cuando la Granjera habló sobre una situación del pasado de un supuesto romance, generando fuertes gritos entre ellos al tacharlo de “NO ser un caballero” en La Granja VIP.