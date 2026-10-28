“Yo te tenía como un caballero": Mario “Mono” Osuna se encarga de recordarle a Pablo Montero como fue su falta de respeto al Tío Pepe en La Granja VIP, se hacen de fuertes al llamarse entre ellos “TIBIO”
¡TIBIO! Mario “Mono” Osuna y Pablo Montero se hacen de palabras ante la nominación en La Asamblea, recalcando su falta de respeto al Tío Pepe en La Granja VIP
¡Al BORDE del contacto! Entre Mario “Mono” Osuna y Pablo Montero se hacen de palabras en La Asamblea de la semana 8 en La Granja VIP al recordar las fuertes palabras que comentó sobre el Tío Pepe, un momento fuerte se vivió entre Granjeros. Revive todo lo que se dijeron.