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Kevyn “Bicolor” Contreras asegura que Mario “Mono” Osuna metió cosas del pasado; así fue la nominación del Granjero en La Granja VIP

¡Fuertes ACUSACIONES a Mario “Mono” Osuna! Kevyn “Bicolor” Contreras se le va con todo al Granjero al hacer fuertes declaraciones en La Asamblea de La Granja VIP

Kevyn “Bicolor” Contreras explica en la nominación de La Asamblea que ha recibido un empujón por parte de Mario “Mono” Osuna, además de asegurar que ha metido a personas del exterior en La Granja VIP, el Granjero no se queda callado a las acusaciones.

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