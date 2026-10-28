Kunno revela que Pablo Montero ha tapado el micrófono al hablar con Julio Camejo; fuertes acusaciones que hace en La Granja VIP
Kunno al hacer la nominación en La Granja VIP, asegura que Pablo Montero ha tapado el micrófono al hablar con Julio Camejo; esto fue lo que se dijeron
Kunno aseguró que Pablo Montero entró a La Granja VIP con mucho impacto, cuando en realidad su estrategia a sido aburrida, en especial cuando ya tenía información del exterior. Además de acusar al Granjero de usar fuertes palabras y de tapar su micrófono al hablar, y llamándolo “PELELE” de Niurka y Natalia.