“Al que se equivoque le damos con todo”: Rafa Mercadante propone una BRUTAL forma de elegir a los nominados (VIDEO)

Rafa Mercadante sorprendió a los Granjeros al proponer un implacable criterio de nominación para la semana: “Al que se equivoque le damos con todo”. El conductor sugirió castigar directamente los errores y fallas en La Granja VIP sentando una postura firme que elevará al máximo la tensión dentro de las parejas, pues afirmó que no es justo que por unos cuantos paguen todos.