Regresa integrante de La Granja VIP Primera Temporada; así reaccionaron los Granjeros a su llegada

Canelo regresó a La Granja VIP y fue recibido con alegría por los granjeros de la segunda temporada. El caballo, que estuvo al cuidado de los participantes de la primera edición, volvió a las instalaciones para conocer a quienes ahora compartirán con él las labores diarias del programa.

Así anunciaron el regreso de Canelo a La Granja VIP

Adal Ramones fue el encargado de anticipar la sorpresa. Antes de revelar de quién se trataba, recordó que días atrás se habían despedido de Pánfilo. También mencionó el inicio del nacimiento de los pollitos que los participantes acababan de presenciar.

¡Bienvenido a La Granja VIP! Regresa el caballo “Canelo”, inquilino de la primera temporada es recibido por los Granjeros

Entonces, el conductor anunció que estaban por recibir a un integrante de la temporada anterior. “Ustedes aún no lo conocen, pero nuestros exgranjeros lo cuidaron y lo llenaron de amor. Y ahora les toca a ustedes recibirlo con ese mismo cariño”, expresó.

Canelo formó parte del grupo de caballos de la primera edición junto con la Venada e Hidalgo.

¿Cómo reaccionaron los granjeros a la llegada de Canelo?

Afuera los esperaban Kristal Silva y el Tío Pepe. La conductora pidió a los participantes que se detuvieran en el lugar indicado y dio paso a la apertura de las puertas.

“Acérquense, que los conozca cada uno de ustedes. Canelo, nuevos granjeros que te van a cuidar”, dijo Silva. Los participantes celebraron su llegada y lo saludaron juntos con un “¡Bienvenido, Canelo!”.

Kristal comentó que parecía reconocer el lugar y destacó cómo había entrado: “Ahora hasta parece que no se fue mucho tiempo. Llegó como si nada a La Granja”. Por su parte, el Tío Pepe compartió su alegría por recibirlo nuevamente: “Siempre recibir a un nuevo animal en La Granja es todo un agasajo”.

La presentación también incluyó un recuerdo para Pánfilo. Su salida respondió a la decisión de trasladarlo a un sitio con más espacio para que estuviera cómodo y pudiera gastar su energía. Durante el anuncio del regreso de Canelo, Ramones subrayó que el lugar de su anterior compañero era irremplazable y pidió brindar al recién llegado todo el cariño que necesita.