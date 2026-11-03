ÚLTIMA HORA: Ya puedes VOTAR para elegir al Granjero que dormirá con el Capataz en la semana 9 de La Granja VIP

Aunque ya sabemos quién es el Capataz de la semana 9 en La Granja VIP, ahora es el turno del público para que pueda escoger que Granjero o Granjera podrá dormir en la lujosa habitación, una oportunidad que todos desean para poder disfrutar de las comodidades, compartiendo la habitación privada, una tina y un mini refrigerado. No dejes pasar la oportunidad de votar por tu preferido y da click AQUÍ para que seas enviado al portal oficial.

Recordemos que durante las votaciones tendrás un total de 10 puntos, ya sea que los dividas entre los Granjeros o todos los dejes a uno solo. Una vez que ya tengas la decisión, solamente presiona la opción de "Enviar Votos".

¿Qué acciones tiene prohibido El Capataz en La Granja VIP?

Aunque el Capataz tiene grandes beneficios, hay acciones que no pueden hacer, las cuales van a generar importantes multas que perjudicarán el presupuesto semanal de La Granja VIP.

Recordemos que ellos no pueden sacar alimentos que tienen en la lujosa suite. Acciones que ya han sido repetidas por "Bebeshita", quien en su momento decidió darle una botella de vino a Niurka.

Por otro lado, Kunno se convirtió en el acompañante de Julio Camejo en la semana 7, donde decidió robar alimentos y bebidas para los peones, situación que generó varias afectaciones en el dinero, además de que todos lo descubrieron la travesura del Granjero durante la evaluación del Tío Pepe.

¿Quién fue el último acompañante del Capataz?

En la semana 8, el Capataz de La Granja VIP fue "Bebeshita", siendo la primera mujer en obtener el importante cargo en el reality. Para esa semana, el público con las votaciones se encargó de escoger a Manelyk, permitiendo que ambas Granjeras pudieran disfrutar de todas las comodidades.

Ahora tendrás una gran oportunidad para que escojas al Granjero o Granjera de la semana 9 para irse a la lujosa habitación. No olvides que igualmente puedes entrar a las votaciones desde la app de "TV Azteca en Vivo", entrando a la sección de "¡Vota por tu Granjero favorito!".