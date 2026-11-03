La Granja VIP: Ya puedes VOTAR para elegir qué Granjero o Peón irá a Duelo de Nominación en la semana 9

Inicia la novena semana de La Granja VIP y con ella inician las votaciones para que el público pueda elegir al Peón o Granjero que deberá enfrentarse al Duelo de Nominación, esta decisión es una de las importantes que podría cambiar el panorama en la competencia, pues quien pierda el enfrentamiento tendrá mayores posibilidades de terminar en la Tabla de Nominación.

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¿Cómo votar para elegir al Granjero o Peón que irá al Duelo de Nominación?

Para participar en estas votaciones para elegir a un Granjero o Peón para enfrentarse en el Duelo de Nominación el público deberá ingresar al portal oficial de votaciones de La Granja VIP, donde podrán consultar los nombres de los participantes disponibles y seleccionar a quien desean ver enfrentarse contra el Granjero que haya decidido colocar el Capataz.

A continuación te dejamos los pasos a seguir:

1. Ingresa al sitio Web La Granja VIP o dando CLICK AQUÍ

2. Busca la lista de participantes disponibles.

3. Selecciona al Granjero o Peón por quien deseas votar.

Es importante recordar que estas votaciones no tienen como objetivo salvar a un participante, sino elegir a quien deberá enfrentarse en el duelo.

¿Qué pasa con el Granjero o Peón que pierda el Duelo de Nominación?

Tras definirse el nombre de los dos participantes, deberán que enfrentarse y demostrar sus habilidades, destrezas y estrategias en el Duelo de Nominación y evitar quedar en peligro dentro de la Tabla de Nominación.

El resultado puede tener consecuencias directas en la competencia ya que el que pierda el Duelo de Nominación se integrará a la Tabla de Nominados y tendrá que depender de las dinámicas que se presenten durante la semana, así como del apoyo del público para continuar dentro de La Granja VIP Segunda Temporada.

¿Dónde ver La Granja VIP EN VIVO y GRATIS?

Los seguidores podrán seguir todo lo que ocurre en La Granja VIP a través de la señal de Azteca Uno o entrando en este enlace del sitio web. Recuerda que la transmisión es EN VIVO Y GRATIS. Asimismo, puedes seguirla mediante la App TV Azteca EN VIVO, la cual se consigue gratis y se puede ver en celulares, tablets y televisiones inteligentes.