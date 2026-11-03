AL MOMENTO: Julio Camejo GANA el concurso de Calaveritas y cumplirá un preciado deseo

Julio Camejo ganó el concurso de calaveritas de La Granja VIP y recibió la oportunidad de cumplir un deseo. Después del desfile de catrinas y catrines, Adal Ramones anunció que sus versos habían conquistado al público y le pidió acudir al entrevistadero para conocer las opciones de su premio. La actividad formó parte de la celebración del Día de Muertos.

¿Qué deseo eligió Julio Camejo en La Granja VIP?

En el entrevistadero lo esperaba un sobre con cuatro alternativas: pasar de Peón a granjero por un día, si correspondía a su condición; ocupar la habitación de El Capataz por una noche; disponer de alguien que realizara sus tareas durante todo un día, o recibir información privilegiada sobre lo que se habla de él en La Granja.

Antes de aceptar, el ganador conoció una condición que involucraba a todos: cumplir cualquiera de los deseos costaría 5,000 del presupuesto semanal. También podía rechazar el premio, aunque el conductor le advirtió que el gallo podría ofrecerle esa oportunidad a otro compañero.

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Camejo inicialmente prefirió pasar. “La neta, si esos 5,000 fueran para ver a mis hijos, los agarrara; si no, prefiero pasar”, explicó. Sin embargo, después de que Adal repasara los beneficios y le pidiera una respuesta definitiva, reconsideró su decisión.

“Venga, vamos a ponerle picante al juego, al fin y al cabo, de eso también se trata”, expresó antes de elegir el acceso a imágenes de lo que se dice de él y de su equipo.

Ramones confirmó que la elección había quedado sellada y anunció que el dinero se descontaban desde ese momento. Respecto al beneficio, indicó que el gallo volvería a citar al granjero en el entrevistadero durante el show del día siguiente.

Antes de regresar, el ganador recibió una última instrucción: debía informar a sus compañeros qué deseo eligió y cuánto costaría, pero no podía contarles las otras alternativas que contenía el sobre.