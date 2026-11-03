OFICIAL: Rafael Mercadante es El Capataz para la semana 9 de La Granja VIP, estos serán sus privilegios y responsabilidades

Después de competir Natalia Alcocer, Niurka Marcos, Rafael Mercadante y Mario "Mono" Osuna en el Juego del Capataz de La Gala, se dio a conocer que Rafael Mercadante se convirtió en el Granjero que tendrá el liderazgo de los Granjeros en la semana 9. Aunque es un puesto que muchos desean por sus privilegios, igualmente tiene importantes responsabilidades que deben cumplirse en La Granja VIP.

¿Qué hace El Capataz en La Granja VIP?

Dentro de los principales privilegios que tiene El Capataz en La Granja VIP, la primera es que durante la semana en la que tengan el poder no estarán en riesgo de eliminación al tener inmunidad. Por otro lado, tendrán acceso a la suite, contando con diversas amenidades (tina privada, una cama, bebida y alimento exclusivo).

Sin embargo, dentro de su poder tienen importantes responsabilidades a cumplir, entre ellas se destaca el delegar tareas con los animales y de limpieza, haciendo que cada uno de ellos las cumpla sin falta. Además de hacer la compra de alimento para los Granjeros y para Tlacoyo, labores que se deben cumplir en la semana 9 durante el liderazgo de Rafael Mercadante.

Otra de las labores que debemos considerar, es que ellos deben administrar correctamente el dinero para que pueda comprar suficiente alimento para los Granjeros, algo retador considerando que el dinero puede bajar considerablemente por las multas que se cometan.

“Fue descubriendo cómo es ser un Capataz"; Granjeros EVALUAN la labor de cada Capataz que ha liderado en La Granja VIP, se dará a conocer quién fue el mejor

¿Quiénes han sido El Capataz en La Granja VIP?

Dentro de La Granja VIP Segunda Temporada, algunos Granjeros han tenido la oportunidad de ser El Capataz en repetidas ocasiones, ellos han sido los lideres:



Julio Camejo

Pascal Nadaud (segundo Capataz y quinto eliminado)

Mario "Mono" Osuna

Kunno

Pablo Montero

Daniela "Bebeshita" fue la primer mujer en ser la Capataz, obteniendo los privilegios y responsabilidades en la semana 8.

Ahora, el nuevo Capataz en la Semana 9 deberá hacer lo posible para dar buenos resultados, ya que el viernes llegará el Tío Pepe hablas sobre la evaluación de las labores y el presupuesto que obtuvieron, un punto en el que todos van a conocer qué tan bueno fue su liderazgo.