“Me voy a sacar las tetas y lo voy a entretener”: Kenny Avilés cuenta divertida anécdota con María Conchita Alonso

Kenny Avilés sorprendió a sus compañeros de La Granja VIP al contar una peculiar anécdota que vivió en Beverly Hills junto a María Conchita Alonso, su entonces pareja y una amiga de la cantante. Según relató, durante aquella salida el ex de Kenny necesitaba ir al baño, pero la situación terminó complicándose al grado de que la policía estuvo a punto de detenerlos.

Ante el momento de tensión, la amiga de María Conchita habría decidido intervenir de una manera completamente inesperada. Kenny contó que ella amenazó con quitarse la ropa para distraer a los oficiales y conseguir que los dejaran ir. La estrategia, aseguró, funcionó, pues finalmente no fueron detenidos.

