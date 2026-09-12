“Pensé que estaban poseídas”: Carlos Trejo reacciona al extraño ejercicio de sus compañeras

Carlos Trejo protagonizó un divertido momento en La Granja VIP al encontrarse con sus compañeras mientras realizaban una rutina de ejercicio. Las participantes hacían movimientos inspirados en disciplinas como el yoga y el pilates, pero las posturas llamaron especialmente la atención del investigador paranormal.

Al verlas desde fuera, Trejo confesó entre bromas que por un momento pensó que estaban “poseídas”, pues no sabía qué tipo de ejercicio estaban realizando. Su comentario provocó una situación curiosa dentro de la casa y dejó claro que las posturas que hacían sus compañeras le resultaron completamente desconocidas. La escena se desarrolló en tono de humor, mientras las granjeras continuaban con su particular rutina de entrenamiento.