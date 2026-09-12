Carlos Trejo revela la razón por la cual los hombres SUFREN más que las mujeres

Carlos Trejo protagonizó un divertido momento en La Granja VIP al hablar, entre bromas, sobre las supuestas diferencias entre hombres y mujeres. Durante la conversación con El Bicolor, el investigador paranormal aseguró tener una explicación para una peculiar idea: que los hombres sufren más que las mujeres.

Aunque Trejo presentó su comentario con tono de humor, la ocurrencia llamó la atención del granjero, quien escuchó su particular teoría. El participante aprovechó la charla para lanzar una de sus acostumbradas bromas y provocar reacciones entre quienes se encontraban con él. Más que una reflexión seria, el comentario formó parte de la convivencia y del ambiente relajado que se vivía en ese momento dentro de la casa.