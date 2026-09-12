“Ojalá haya quedado grabado”: Kevyn se burla de Trejo por la broma que le hizo

Kevyn aprovechó un momento de diversión con Carlos Trejo para devolverle una de sus bromas dentro de La Granja VIP. Después de que el cazafantasmas protagonizara una ocurrencia con él, Kevyn no dejó pasar la oportunidad de reaccionar y se tomó la situación con humor.

Entre risas, el granjero lanzó una peculiar frase dirigida a Trejo: “Ojalá haya quedado grabado”, haciendo referencia a la posibilidad de que el momento hubiera quedado registrado por las cámaras del reality. Su comentario dejó ver que Kevyn también sabe responder a las bromas de Trejo y que la convivencia entre ambos ha tenido momentos de bastante complicidad. La escena ocurrió en tono de juego, sin que existiera un enfrentamiento entre los participantes.