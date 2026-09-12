Mónica señala a Ivonne como la más HIPÓCRITA de La Granja VIP Segunda Temporada

Mónica e Ivonne protagonizaron un divertido momento mientras realizaban ejercicio en La Granja VIP, pues aprovecharon la rutina para jugar y ponerse de acuerdo sobre a quién señalarían como la persona más hipócrita de la casa.

Entre risas y complicidad, Mónica le hizo saber directamente a Ivonne que ella sería su elegida para ocupar ese puesto. Aunque la palabra podría sonar fuerte, el comentario surgió dentro de la dinámica que ambas estaban realizando y no como una confrontación entre las participantes. La escena mostró el lado más relajado de su convivencia, mientras las granjeras jugaban con la idea de señalar a sus compañeros y compartían sus opiniones sobre las personalidades que han conocido durante esta segunda temporada.