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Carlos Trejo da a conocer su LEGADO en La Granja VIP, dando a conocer quién se va a la Tabla de Nominaciones en la cuarta semana

Carlos Trejo tras su salida da a conocer a quién le pasa su Legado en La Granja VIP, quién se va a la Tabla de Nominaciones del domingo en el reality

Carlos Trejo al salir de La Granja VIP, sorprende a todos al anunciar que pasa el Legado a “Bebeshita”, llevándola directamente a la Tabla de Nominaciones y perdiendo la posibilidad de ser Capataz, revive lo que pasó en el reality.

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