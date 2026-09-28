Carlos Trejo da a conocer su LEGADO en La Granja VIP, dando a conocer quién se va a la Tabla de Nominaciones en la cuarta semana
Carlos Trejo tras su salida da a conocer a quién le pasa su Legado en La Granja VIP, quién se va a la Tabla de Nominaciones del domingo en el reality
Carlos Trejo al salir de La Granja VIP, sorprende a todos al anunciar que pasa el Legado a “Bebeshita”, llevándola directamente a la Tabla de Nominaciones y perdiendo la posibilidad de ser Capataz, revive lo que pasó en el reality.