“Ya me pusiste los cuernos”: Carlos Trejo bromea con Mónica y Kevyn durante sesión de tatuajes

Carlos Trejo protagonizó un divertido momento junto a Mónica y Kevyn dentro de La Granja VIP, cuando ambos se encargaron de ponerle tatuajes. Mientras se desarrollaba la peculiar sesión, el investigador aprovechó la situación para bromear con sus compañeros y lanzó una inesperada frase que provocó risas.

“Ya me pusiste los cuernos”, le dijo Trejo a Mónica durante el momento, jugando con la situación y la cercanía que tenían mientras realizaban el tatuaje. La ocurrencia convirtió la actividad en una escena de complicidad entre los granjeros, quienes continuaron con el momento en un ambiente relajado. Así, una actividad aparentemente sencilla terminó dejando una de las bromas más curiosas protagonizadas por Trejo durante su convivencia.