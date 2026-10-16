Kunno RECONOCE que se equivocó con Kevyn “Bicolor” Contreras en La Granja VIP: “Traía una perspectiva muy equivocada de ti”

Kunno cambió su opinión sobre Kevyn “Bicolor” Contreras y decidió decírselo directamente durante una conversación en La Granja VIP. El influencer reconoció que antes de ingresar a la competencia había realizado declaraciones sobre su compañero y que tenía una perspectiva muy distinta de él. Sin embargo, después de compartir tiempo dentro de La Granja, encontró cualidades que no esperaba y aprovechó la oportunidad para reconocerlas frente al propio Kevyn.

La confesión comenzó cuando Kunno recordó lo que pensaba antes de encontrarse con Bicolor en el reality. “Cuando iba a entrar acá y que supe que ibas a estar tú, pues definitivamente di unas declaraciones y traía una perspectiva muy equivocada de ti. Me has sorprendido mucho”, expresó.

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¿Por qué Kunno cambió de opinión sobre Kevyn “Bicolor” Contreras en La Granja VIP?

Más allá de reconocer su error, Kunno explicó que uno de los aspectos que más aprecia de Kevyn es la atención que le presta cuando mantienen conversaciones serias. Según sus palabras, disfruta compartir consejos con él porque considera que realmente escucha lo que tiene para decirle. “Me quedo con los momentos en los que siento que, cuando hablamos en serio, me prestas mucha atención y eso me gusta mucho”, comentó.

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El reconocimiento también incluyó una referencia a las habilidades de Kevyn Contreras. En ese sentido, Kunno recordó una presentación de stand up que realizó su compañero y aseguró que fue una demostración de su talento. “No me voy a olvidar del stand up que hiciste y donde mostraste realmente de lo que estás hecho. Es impresionante. Eres muy talentoso”, afirmó.

Antes de terminar, Kunno mencionó a su compañera de equipo, Bebeshita, esta vez para expresar lo que espera de Kevyn respecto a su amiga.

“La verdad es que me caes muy bien y espero que hagas muy feliz a mi amiga, porque si no, sí vas a conocer lo peor de mí”, señaló.