OFICIAL: ¡Fabiola Campomanes está en La Granja VIP!

Los granjeros que formarán parte de La Granja VIP no podrían ser más eclécticos: a competidores como el luchador Alberto del Río o la cantante Carolina Ross, se une la actriz y empresaria Fabiola Campomanes.

Su anuncio se dio durante el gran estreno del nuevo reality show de TV Azteca, donde 16 celebridades dejan atrás los lujos por la vida de campo.

Fabiola Campomanes es granjera confirmada de La Granja VIP

Como actriz Fabiola Campomanes ha construido una carrera que abarca tres décadas, tanto en telenovelas como en películas mexicanas con géneros como la comedia romántica. Ha tenido roles importantes en telenovelas emblemáticas de TV Azteca, entre ellas “Agua y Aceite” y “La Calle de las Novias”.

En los últimos años ha desarrollado su faceta de empresaria en compañía de su hija Sofía: juntas crearon HenKo Wellness Center, un espacio dedicado al bienestar donde se ofrecen clases de meditación y diversos tipos de yoga.

A sus 53 años, Fabiola Campomanes se muestra como una apasionada del yoga y el cuidado personal. En sus redes sociales suele compartir reflexiones, experiencias y tips, por lo general enfocándose en bienestar, espiritualidad, crecimiento y superación.

Hace aproximadamente mes y medio se sinceró en Instagram sobre un desafío de salud que superó: se sometió a una operación para removerse los implantes mamarios que tenía desde hacía 2 décadas, y que desde hace varios años le generaban molestias.

Por su perfil, Fabiola parece cercana a la naturaleza y podría estar más que dispuesta a desconectarse de las redes sociales y dedicarse a la vida de campo. Sin embargo, La Granja VIP ofrecerá todo tipo de retos y falta ver cuáles le costará más trabajo superar.

