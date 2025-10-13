¡Sergio Mayer llega a La Granja VIP! ¿Qué hace en el reality de TV Azteca?

¡Quéééé! De sorpresa La Granja VIP acaba de recibir a nada más y nada menos que el mismísimo Sergio Mayer, quien sorprendió a Kristal Silva en la entrada de La Granja donde estarán viviendo los 16 granjeros durante 10 semanas. Pero no, no es porque Sergio Mayer vaya a entrar como un granjero más, al contrario, llegó para acompañar y darle las mejores vibras a su hijo: Sergio Mayer Mori.

Sergio Mayer Mori se está integrando como el granjero número 14, quien apenas fue revelado durante el estreno de La Granja VIP, pero no solo fue acompañado por su papá Sergio Mayer, si no también por su pequeña hermana quien no quería dejar a su hermano irse durante tanto tiempo.

“Cuando vi bajarse a Sergio Mayer papá yo dije '¿qué?’” fue lo que dijo Adal Ramones, quien además le preguntó a Ferka, una de las críticas, si creía que el nombre de Sergio Mayer sería de peso dentro de La Granja VIP, a lo que Ferka rápidamente respondió: “espero que cada quien brille por sí solo por su autenticidad, por lo que Sergio Mayer Mori tiene que ofrecer y que no sea igual que su papá”.

¿Qué otros participantes hay en La Granja VIP?

Como parte de La Granja VIP tendremos a 16 granjeros quienes durante 10 semanas tendrán que hacer labores de una granja, como ordeñar vacas, alimentar caballos o cuidar gallinas, y cada domingo veremos a uno de ellos ser eliminado mediante los votos del público. Todos los participantes de La Granja VIP son: