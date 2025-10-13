¡Llegó a las lágrimas! “El Patrón” protagoniza EMOTIVO momento en La Granja VIP con Adal Ramones (VIDEO)

Tras entrar oficialmente a La Granja VIP como el cuatro granjero en competencia, ‘El Patrón’ Alberto del Río protagonizó un emotivo momento con el conductor del reality show, Adal Ramones.

El popular presentador le reveló al luchador que su fallecido padre era conocido como ‘El Patrón’, conmoviendo hasta las lágrimas a del Río, el cual se presentó en el set acompañado por su condecorada familia.

El luchador afirmó que estaba ahí su familia, su esposa, la lucha libre, sus fanáticos y por el papá de Adal Ramones.

¿Por dónde seguir todo lo que ocurra en La Granja VIP?

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 de este reality show en la plataforma Disney+.