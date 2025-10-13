Así se despidió Rayito de Lis Vega, a punto de iniciar La Granja VIP: “Mi persona favorita en el mundo!”

Justo antes del arranque de La Granja VIP, uno de los mensajes más comentados en redes fue el de Rayito, creador digital y conductor del podcast Rayos X. A través de una historia y una publicación en Instagram, dedicó unas palabras llenas de cariño y admiración a Lis Vega, quien forma parte del elenco del nuevo reality de TV Azteca.

El gesto emocionó a los seguidores de ambos, pues la publicación vino acompañada de una foto donde se muestran cercanos y con una complicidad evidente. Rayito destacó las cualidades personales y profesionales de la actriz, para dejar en claro que su apoyo hacia ella será incondicional durante toda su participación en el programa.

¿Qué dijo Rayito sobre Lis Vega antes del estreno de La Granja VIP?

En su mensaje, Rayito expresó que Lis Vega es su persona favorita en el mundo y resaltó su autenticidad y energía. También mencionó que en La Granja VIP muchos podrán descubrir la esencia de la artista, a quien describió como apasionada y transparente.

Poco después, reafirmó su apoyo en sus historias, al compartir la misma fotografía con más palabras de aliento para desearle éxito en esta nueva aventura televisiva. La reacción de los seguidores no se hizo esperar, al llenar la publicación con mensajes de cariño y buenos deseos para ambos. Sobre todo, que unas horas más tarde, Rayito acompañó a Lis Vega hasta la entrada de La Granja VIP y volvió a despedirse de ella con todo el amor y apoyo mostrado.

Rayito también mostró su apoyo en sus historias de Instagram

¿Qué papel tendrá Lis Vega dentro de La Granja VIP?

La cubano-mexicana se suma a La Granja VIP lista para demostrar su fuerza y carisma. Reconocida por su trayectoria en televisión y por su personalidad directa, promete ser una de las participantes más observadas dentro del reality. Su presencia, junto al respaldo de figuras como Rayito, aumenta las expectativas sobre cómo afrontará los desafíos de la competencia.

El público ya la considera una de las figuras más fuertes emocionalmente, y su conexión con otros participantes podría definir su estrategia en las próximas semanas.

¿Dónde ver La Granja VIP?

La Granja VIP se transmite de lunes a viernes a las 9:00 p.m. por Azteca UNO, y también cuenta con transmisión 24/7 en Disney+, donde los fans podrán seguir cada momento de convivencia, alianzas y emociones dentro del corral.