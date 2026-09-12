“Todo lo que me dijo salió”: Carlos Trejo recuerda una inesperada lectura de mano

Carlos Trejo sorprendió a sus compañeros de La Granja VIP al recordar una experiencia relacionada con la lectura de mano. Durante la conversación, el investigador confesó que en aquel momento no creía en ese tipo de prácticas y se mostró escéptico ante lo que podían revelarle sobre su vida.

Sin embargo, Trejo contó que la gitana que le leyó la mano comenzó a decirle diferentes cosas que, con el paso del tiempo, terminaron sucediendo. “Todo lo que me dijo salió”, aseguró al recordar aquella experiencia. La anécdota llamó la atención de los granjeros, especialmente porque Trejo reconoció que, pese a sus dudas iniciales, lo ocurrido terminó sorprendiéndolo y quedó como una experiencia difícil de olvidar.