“Me pone triste”: Kevyn Contreras habla sobre los conflictos dentro de La Granja VIP
El Bicolor revela por qué los pleitos dentro de La Granja sí le afectan
Kevyn Contreras compartió con sus compañeros cómo le afectan los conflictos que han comenzado a surgir dentro de La Granja VIP. El granjero reconoció que las discusiones y los momentos de tensión sí le generan tristeza, especialmente porque recuerda que, al inicio de la convivencia, todos podían pasar gran parte del tiempo riendo y disfrutando juntos.
Para Kevyn, los enfrentamientos podrían cambiar poco a poco esa dinámica y hacer que disminuyan los momentos de diversión que han compartido como grupo. El participante dejó ver que disfruta especialmente esa parte de la experiencia y que le gustaría conservarla durante su estancia en la granja. Por ello, admitió que los conflictos entre sus compañeros sí terminan afectándolo emocionalmente.