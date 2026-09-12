“Me pone triste”: Kevyn Contreras habla sobre los conflictos dentro de La Granja VIP

Kevyn Contreras compartió con sus compañeros cómo le afectan los conflictos que han comenzado a surgir dentro de La Granja VIP. El granjero reconoció que las discusiones y los momentos de tensión sí le generan tristeza, especialmente porque recuerda que, al inicio de la convivencia, todos podían pasar gran parte del tiempo riendo y disfrutando juntos.

Para Kevyn, los enfrentamientos podrían cambiar poco a poco esa dinámica y hacer que disminuyan los momentos de diversión que han compartido como grupo. El participante dejó ver que disfruta especialmente esa parte de la experiencia y que le gustaría conservarla durante su estancia en la granja. Por ello, admitió que los conflictos entre sus compañeros sí terminan afectándolo emocionalmente.