La Granja VIP: El Legado de Pablo Montero, un Desfile de Catrines y la llegada de un nuevo Capataz; esto se vivió en el programa completo del 2 de noviembre

Hoy, 2 de noviembre, además de celebrarse el Día de Muertos, en La Granja VIP vivimos momentos de intensidad, en especial al darse a conocer El Legado de Pablo Montero tras su salida, haciendo que uno de los Granjeros sea posicionado en la Tabla de Nominados de la semana 9.

Por otro lado, se vive un autentico Desfile de Catrines, donde cada uno de ellos va a lucir un look tradicional mientras lee su Calaverita Granjera, el mejor obtuvo un gran premio que tendrá un alto costo.

Además de darse a conocer al Granjero o Granjera que ganó en el Juego del Capataz, obteniendo grandes beneficios y responsabilidades durante la semana.

¿Te perdiste de algo? Te dejamos el programa completo para que revivas cada instante.