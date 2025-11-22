Continúa la guerra entre Eleazar y César Doroteo: “Tú no estás representando a nada” - PARTE 1 (VIDEO)
A minutos de haber hecho las paces en la fiesta azteca, Eleazar Gómez y César Doroteo protagonizaron una fuerte discusión
A solamente unos minutos de haber hecho las paces en la fiesta azteca, Eleazar Gómez y César Doroteo protagonizaron una fuerte discusión que necesitó de la intervención de La Capataz de La Granja VIP para calmar los ánimos. Puedes ver la segunda parte de la pelea AQUÍ.
Galerías y Notas Azteca UNO