Julio Camejo gana las votaciones por ser el mejor en el Desfile de Catrines; tiene que escoger entres cuatro deseos en La Granja VIP
¡Un deseo con un alto costo! Julio Camejo al ganar en el Desfile de Catrines puede escoger un deseo pero va a perjudicar al presupuesto semanal en La Granja VIP
Julio Camejo es sorprendido por ganar en las votaciones del Desfile de Catrines en La Granja VIP, Adal Ramones le aclara que tiene 4 posibles deseos, pero el que escoja tendrá un costo de 5 mil del presupuesto. Después de un par de segundos, selecciona una de las opciones que van a favorecer su juego en el reality, revive cuál fue su decisión y la reacción de los Granjeros.