¿Quién mandará desde el más allá? Revive el Juego del Capataz en La Granja VIP en el Día de Muertos
Granjeros se enfrentan en el Juego del Captaz de La Granja VIP con tématica del Día de Muertos, así fue el circuito para conocer al líder del reality
Granjeros clasificados se enfrentan al Juego del Capataz, buscando ser los primeros en obtener el liderazgo de La Granja VIP. Una dinámica que se fue encendiendo ya que todo dependía de la suerte, después de varios intentos se dio a conocer quién fue el vencedor. Revive cómo fue el intenso momento en la semana 9.