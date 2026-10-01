Kunno nuevamente es confrontado por Ivonne en “Echar Tierra” para que la pareja de no vayan al Juego de Salvación; Granjeros dan a conocer sus votos en La Granja VIP
¡Las votaciones entre Granjeros inicia! Cada uno se encarga de escoger a la pareja para que sean bloqueados en el Juego de Salvación en La Granja VIP
Cada uno de los Granjeros dan a conocer su opinión sobre a que parejas van a escoger para bloquear en el Juego de Salvación, dejando claro a quiénes escogian y sus razones, por lo que nadie se quedó callado con sus comentarios en La Granja VIP.