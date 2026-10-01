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Pablo Montero le habla directamente a Azalia sobre las FUERTES acusaciones que le hizo; pero perjudica a Natalia en La Granja VIP

Pablo Montero nominá a Azalia Ojeda por fuertes testimonios en La Granja VIP y asegurando que podría generarles pleitos legales en el exterior

Pablo Montero le “echa tierra” a Azalia al asegurar que sus acusaciones de la noche anterior son falsas y podrían generar pleitos legales, razón por la que dejó su tierra, mientras que Natalia Alcocer lo encara al detallar que su voto la pone en riesgo de salir de La Granja VIP ¿El romance entre ellos ya murió?

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