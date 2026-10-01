Pimpinela nomina a Kunno por su falta de HUMILDAD; pero la replica también le llega a Manelyk, una fuerte confrontación en La Granja VIP
¡No se queda en silencio! Pimpinela no se queda callada al votar en contra de Kunno y Manelyk, dejando clara su postura a los Granjeros de La Granja VIP
Lo que muchos esperaron, en La Granja VIP Pimpinela se va en contra de Kunno, nominándolo y tachándolo de no ser humilde, algo sorprendente cuando ambos pasaron juntos varias horas. Manelyk en la confrontación no se queda callada defendiendo a su amigo.