Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
LA GRANJA SEGUNDA TEMPORADA_LOGO.png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Pimpinela nomina a Kunno por su falta de HUMILDAD; pero la replica también le llega a Manelyk, una fuerte confrontación en La Granja VIP

¡No se queda en silencio! Pimpinela no se queda callada al votar en contra de Kunno y Manelyk, dejando clara su postura a los Granjeros de La Granja VIP

Lo que muchos esperaron, en La Granja VIP Pimpinela se va en contra de Kunno, nominándolo y tachándolo de no ser humilde, algo sorprendente cuando ambos pasaron juntos varias horas. Manelyk en la confrontación no se queda callada defendiendo a su amigo.

Tags relacionados
La Granja VIP: La Gala La Granja VIP Segunda Temporada Pimpinela Escarlata Manelyk González Kunno

Videos